«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе главы «Россетей» в правительство
Действующий глава «Россетей» Павел Ливинский может перейти в правительство на должность главы создаваемого в рамках административной реформы департамента энергетики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседники издания сообщают, что это назначение, вероятнее всего, будет промежуточным: следующей должностью Ливинского, по их словам, должен стать пост министра энергетики, который с ноября 2020 г. занимает экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов. В свою очередь, «Россети» после его ухода может возглавить нынешний глава принадлежащей «Россетям» «Ленэнерго» Андрей Рюмин.
Источники газеты отмечают, что решение в кабмине по Ливинскому уже принято. Официальных комментариев со стороны правительство не поступало, в «Россетях» их дать изданию отказались.
Ливинский возглавляет «Россети» в августе 2017 г. Сейчас холдинг проходит структурную трансформацию, которая идет с начала 2020 г. В частности, в рамках преобразований правительство одобрило передачу главе холдинга функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании (ФСК), после чего казначейства двух госкомпаний должны объединить.
Накануне правительство объявило, что, в рамках структурной реформы в нем появится семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. В то же время будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства.
Кроме того, штатная численность в центральных аппаратах парвительства будет сокращена на 741 позицию, в том числе уволят 36 заместителей руководителей ведомств. Также планируется сократить 74 подразделения. Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.