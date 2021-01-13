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«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе главы «Россетей» в правительство

Ведомости

Действующий глава «Россетей» Павел Ливинский может перейти в правительство на должность главы создаваемого в рамках административной реформы департамента энергетики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщают, что это назначение, вероятнее всего, будет промежуточным: следующей должностью Ливинского, по их словам, должен стать пост министра энергетики, который с ноября 2020 г. занимает экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов. В свою очередь, «Россети» после его ухода может возглавить нынешний глава принадлежащей «Россетям» «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Источники газеты отмечают, что решение в кабмине по Ливинскому уже принято. Официальных комментариев со стороны правительство не поступало, в «Россетях» их дать изданию отказались.

Ливинский возглавляет «Россети» в августе 2017 г. Сейчас холдинг проходит структурную трансформацию, которая идет с начала 2020 г. В частности, в рамках преобразований правительство одобрило передачу главе холдинга функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании (ФСК), после чего казначейства двух госкомпаний должны объединить.

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Накануне правительство объявило, что, в рамках структурной реформы в нем появится семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. В то же время будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства. 

Кроме того, штатная численность в центральных аппаратах парвительства будет сокращена на 741 позицию, в том числе уволят 36 заместителей руководителей ведомств. Также планируется сократить 74 подразделения. Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных