«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе главы «Россетей» в правительство

Кроме того, штатная численность в центральных аппаратах парвительства будет сокращена на 741 позицию, в том числе уволят 36 заместителей руководителей ведомств. Также планируется сократить 74 подразделения. Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.