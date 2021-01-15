Fox News узнал дату раскрытия данных о «вмешательстве» России в выборы в США
15 января будут рассекречены сотни документов, связанные с так называемым «Russiagate» – делом о предполагаемых связях штаба президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 г., сообщает Fox News со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Сенате.
Предполагается, что в релиз войдут показания, расшифровки стенограмм и интервью с разными лицами. О планах рассекретить относящиеся к расследованию вмешательства Москвы в американские выборы Трамп объявил ранее, в начале октября прошлого года.
Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. В то же время прокурор заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью социальных сетей и взлома почтовых серверов Демократической партии.
Во время расследования Белый дом сотрудничал со следствием и предоставлял доступ ко всем запрашиваемым документом. Сам Трамп неоднократно опровергал теорию о сговоре с Россией, называя ее «мистификацией». При этом Москва также отвергала свою причастность к вмешательству в американские выборы.