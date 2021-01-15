Fox News узнал дату раскрытия данных о «вмешательстве» России в выборы в США

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. В то же время прокурор заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью социальных сетей и взлома почтовых серверов Демократической партии.