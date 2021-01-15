Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Fox News узнал дату раскрытия данных о «вмешательстве» России в выборы в США

Ведомости

15 января будут рассекречены сотни документов, связанные с так называемым «Russiagate» – делом о предполагаемых связях штаба президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 г., сообщает Fox News со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Сенате.

Предполагается, что в релиз войдут показания, расшифровки стенограмм и интервью с разными лицами. О планах рассекретить относящиеся к расследованию вмешательства Москвы в американские выборы Трамп объявил ранее, в начале октября прошлого года.

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. В то же время прокурор заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью социальных сетей и взлома почтовых серверов Демократической партии.

Во время расследования Белый дом сотрудничал со следствием и предоставлял доступ ко всем запрашиваемым документом. Сам Трамп неоднократно опровергал теорию о сговоре с Россией, называя ее «мистификацией». При этом Москва также отвергала свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Ранее по теме: Генпрокурор США рассказал о попытках Трампа помешать расследованию Мюллера

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных