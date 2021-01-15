В МИДе оценили будущее российско-американских отношений

13 января палата представителей проголосовала за импичмент Трампа рекордным количеством голосов за всю историю США. Трамп стал первым американским президентом, которого дважды попытались подвергнуть импичменту. Теперь этот вопрос передан в Сенат, который вернется к работе 19 января. При этом срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января.