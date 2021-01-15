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В МИДе оценили будущее российско-американских отношений

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Москва сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией президента США Дональда Трампа, при этом риски их дальнейшей деградации сохраняются, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Мы согласны с господином Помпео (госсекретарь США. — прим.) что нормализации диалога с Соединенными Штатами Америки за последние четыре года так и не произошло», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, отношения между Москвой и Вашингтоном являются заложником межпартийной внутриполитической борьбы в США. Она отметила, что целая серия антироссийских твитов от госсекретаря США является очередной попыткой уходящей администрации «подсветить» свои успехи на фоне разрушения двусторонних отношений.

«В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине. Были заблокированы любые позитивные сдвиги в российско-американском сотрудничестве», — заключила официальный представитель российского дипведомства.

13 января палата представителей проголосовала за импичмент Трампа рекордным количеством голосов за всю историю США. Трамп стал первым американским президентом, которого дважды попытались подвергнуть импичменту. Теперь этот вопрос передан в Сенат, который вернется к работе 19 января. При этом срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января.

Ранее по теме: Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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