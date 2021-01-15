Мишустин утвердил новых глав ряда департаментов аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил назначение глав ряда департаментов аппарата правительства, а также одного главу управления. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Так, департамент энергетики возглавил экс-глава «Россетей» Павел Ливинский; департамент транспорта — бывший замгендиректора РЖД Анатолий Мещеряков; департамент промышленности — бывший директор промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилл Лысогорский; департамент регионального развития — бывший заместитель руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина Василий Анохин.
Главой департамента строительства стал бывший директор департамента регионального развития и инфраструктуры кабмина Максим Степанов; департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования — бывший глава департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павел Степанов.
Кроме того, вновь созданное сводно-аналитическое управление правительства возглавил бывший заместитель начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы Александр Буряк.
Накануне правительство объявило о создании семи новых департаментов аппарата в рамках его структурной реформы: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Вместе с этим упраздняются департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.
Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства.
Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января по 1 апреля центральные аппараты федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.