Мишустин утвердил новых глав ряда департаментов аппарата правительства

Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января по 1 апреля центральные аппараты федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.