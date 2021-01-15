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Мишустин утвердил новых глав ряда департаментов аппарата правительства

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил назначение глав ряда департаментов аппарата правительства, а также одного главу управления. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, департамент энергетики возглавил экс-глава «Россетей» Павел Ливинский; департамент транспорта — бывший замгендиректора РЖД Анатолий Мещеряков; департамент промышленности — бывший директор промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилл Лысогорский; департамент регионального развития — бывший заместитель руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина Василий Анохин.

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Главой департамента строительства стал бывший директор департамента регионального развития и инфраструктуры кабмина Максим Степанов; департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования — бывший глава департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павел Степанов.

Кроме того, вновь созданное сводно-аналитическое управление правительства возглавил бывший заместитель начальника аналитического управления Федеральной налоговой службы Александр Буряк.

Накануне правительство объявило о создании семи новых департаментов аппарата в рамках его структурной реформы: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Вместе с этим упраздняются департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. 

Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства. 

Эти действия проходят в рамках объявленного в ноябре 2020 г. курса на оптимизацию штата госслужащих в 2021 г. С 1 января по 1 апреля центральные аппараты федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. В целом оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных