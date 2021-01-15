Путин назначил экс-главу Россотрудничества послом РФ в Болгарии
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову российским чрезвычайным послом в Болгарии. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Другим указом президент освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Болгарии», — говорится в документе.
Ранее МИД России объявил персонами нон-грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве в ответ на соответствующее решение болгарских властей.
До этого болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников российского диппредставительства в стране «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации».