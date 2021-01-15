Косачев обвинил США и их союзников в развале Договора по открытому небу
Вина за развал Договора по открытому небу (ДОН) полностью лежит на США и их союзниках, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», — написал он в Facebook.
Договор, по словам сенатора, можно было бы спасти, будь к этому воля не только Москвы, но и других участников соглашения. Согласно позиции России, они должны были принять на себя обязательства не передавать США информацию, получаемую в рамках реализации Договора.
Такое обязательство, как подчеркнул Косачев, напрямую вытекает из соглашения. Но его потребовалось подтвердить дополнительно из-за статьи 4 Вашингтонского договора о создании НАТО, которая предусматривает консультации участников альянса в случае, если, «по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».
«То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они как известно ссылаются на это по поводу и без повода)», — добавил Косачев.
Выход из этой ситуации могли бы найти страны НАТО, но они предпочли спасать евроатлантическое партнёрство, резюмировал он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В мае 2020 г. решение о выходе из договора президент США Дональд Трамп объяснил якобы имевшими место многочисленными нарушениями со стороны России.
В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ноябре 2020 г. отмечал, что Москва готова оставаться участником Договора при условии, если остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.
15 января российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из Договора.