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Косачев обвинил США и их союзников в развале Договора по открытому небу

Ведомости

Вина за развал Договора по открытому небу (ДОН) полностью лежит на США и их союзниках, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», — написал он в Facebook.

Договор, по словам сенатора, можно было бы спасти, будь к этому воля не только Москвы, но и других участников соглашения. Согласно позиции России, они должны были принять на себя обязательства не передавать США информацию, получаемую в рамках реализации Договора.

Такое обязательство, как подчеркнул Косачев, напрямую вытекает из соглашения. Но его потребовалось подтвердить дополнительно из-за статьи 4 Вашингтонского договора о создании НАТО, которая предусматривает консультации участников альянса в случае, если, «по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

«То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они как известно ссылаются на это по поводу и без повода)», — добавил Косачев.

Выход из этой ситуации могли бы найти страны НАТО, но они предпочли спасать евроатлантическое партнёрство, резюмировал он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В мае 2020 г. решение о выходе из договора президент США Дональд Трамп объяснил якобы имевшими место многочисленными нарушениями со стороны России.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ноябре 2020 г. отмечал, что Москва готова оставаться участником Договора при условии, если остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.

15 января российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из Договора.

Ранее по теме: Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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