Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

Участие США в договоре и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших факторов его вступления в силу, это условие легло в основу решения российского парламента о ратификации соглашения, отметила она. О своем решении о выходе из соглашения американский президент Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, объяснив его нарушениями со стороны Москвы.