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Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

Ведомости

Выход США из Договора по открытому небу нарушил баланс интересов государств-участников соглашения, сложившаяся ситуация оказалась для России неприемлемой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса – США – от российского наблюдения закрыли», — сказала она.

Участие США в договоре и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших факторов его вступления в силу, это условие легло в основу решения российского парламента о ратификации соглашения, отметила она. О своем решении о выходе из соглашения американский президент Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, объяснив его нарушениями со стороны Москвы.

«Мы неоднократно дезавуировали все американские нападки и давали аргументированные ответы. Наши же вполне обоснованные претензии США упорно игнорировали… Когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приёму наблюдательных полётов над своей территорией, тенденция к разрушению Договора приобрела необратимый характер», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Россия, по словам Захаровой, предприняла «максимум возможных усилий по спасению договора», но «политическая ориентация на США» для оставшихся в соглашении западных государств «оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

15 января российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из Договора.

Ранее по теме: Косачев обвинил США и их союзников в развале Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных