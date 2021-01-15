Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу нарушил баланс интересов государств-участников соглашения, сложившаяся ситуация оказалась для России неприемлемой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса – США – от российского наблюдения закрыли», — сказала она.
Участие США в договоре и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших факторов его вступления в силу, это условие легло в основу решения российского парламента о ратификации соглашения, отметила она. О своем решении о выходе из соглашения американский президент Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, объяснив его нарушениями со стороны Москвы.
«Мы неоднократно дезавуировали все американские нападки и давали аргументированные ответы. Наши же вполне обоснованные претензии США упорно игнорировали… Когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приёму наблюдательных полётов над своей территорией, тенденция к разрушению Договора приобрела необратимый характер», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Россия, по словам Захаровой, предприняла «максимум возможных усилий по спасению договора», но «политическая ориентация на США» для оставшихся в соглашении западных государств «оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности».
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
15 января российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из Договора.