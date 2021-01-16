Во Франции выразили сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу
Франция сожалеет в связи с началом Россией процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в сообщении французского МИДа.
«Франция сожалеет об объявлении Российской Федерации о своем намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», — говорится в сообщении.
Париж также выразил надежду, что Москва пересмотри свое решение, подрывающее ДОН и усилия европейских стран по укреплению взаимного доверия и коллективной безопасности.
Накануне МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.