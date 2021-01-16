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Во Франции выразили сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу

Ведомости

Франция сожалеет в связи с началом Россией процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в сообщении французского МИДа.

«Франция сожалеет об объявлении Российской Федерации о своем намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», — говорится в сообщении.

Париж также выразил надежду, что Москва пересмотри свое решение, подрывающее ДОН и усилия европейских стран по укреплению взаимного доверия и коллективной безопасности.

Накануне МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.

Ранее по теме: Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных