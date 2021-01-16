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Армина Лашета избрали новым лидером партии Меркель

Ведомости

Главу правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета избрали председателем входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Die Welt.

Голосование проходило на виртуальном съезде партии. За 59-летнего Лашета во втором раунде отдали свой голос 521 делегат, за экс-главу парламентской фракции Фридриха Мерца – 466 делегатов. В первом раунде голосования Мерц получил 385 голосов, в то время как Лашет – 380, еще 244 получил Норберт Реттген, выбывший из гонки.

Лашет поблагодарил сопартийцев за оказанное доверие, а конкурентов – за честную избирательную кампанию, заявив, что теперь ХДС необходимо сосредоточиться на парламентских выборах.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать министр здравоохранения, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан. В случае, если его рейтинги окажутся выше рейтингов Армина Лашета, то Лашет может отказаться от выдвижения, вопреки традиции, и на пост канцлера Германии.

Ангела Меркель занимает пост главы ХДС с 2000 г., а канцлера — с ноября 2005 г., и с тех пор четыре раза оказывалась во главе правительства. Последний ее срок на этой должности начался в 2018 г. При этом на 2021 г. назначены выборы в бундестаг, где консерваторов будет представлять уже новый лидер: в октябре 2018 г. нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Ранее по теме: Bild узнал имя возможного нового канцлера Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных