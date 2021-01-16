ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых украинцев

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 г. заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор». Ранее Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.