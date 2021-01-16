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ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых украинцев

Ведомости

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР решили в одностороннем порядке передать Киеву группу удерживаемых граждан Украины, говорится в совместном заявлении глав МИД непризнанных республик.

В заявлении подчеркивается нежелание властей Украины проводить конструктивный переговорный процесс и следовать достигнутым договоренностям. В то же время, ряд украинских политиков неоднократно демонстрировали готовность к диалогу с Донбассом.

«В связи с этим руководством Донецкой Народной Республики совместно с руководством Луганской Народной Республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины», — говорится в сообщении.

В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми кардиологическими заболеваниями. Эти граждане не принимали участия в вооруженных действиях против ЛНР и ДНР, подчеркивается в заявлении.

«Такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господнего», — добавляется в заявлении.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 г. заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор». Ранее Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.

Ранее по теме: На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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