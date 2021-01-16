ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых украинцев
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР решили в одностороннем порядке передать Киеву группу удерживаемых граждан Украины, говорится в совместном заявлении глав МИД непризнанных республик.
В заявлении подчеркивается нежелание властей Украины проводить конструктивный переговорный процесс и следовать достигнутым договоренностям. В то же время, ряд украинских политиков неоднократно демонстрировали готовность к диалогу с Донбассом.
«В связи с этим руководством Донецкой Народной Республики совместно с руководством Луганской Народной Республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины», — говорится в сообщении.
В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми кардиологическими заболеваниями. Эти граждане не принимали участия в вооруженных действиях против ЛНР и ДНР, подчеркивается в заявлении.
«Такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господнего», — добавляется в заявлении.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 г. заявил, что развитие отношений России и Украины в значительной степени зависит от украинских властей. Он отметил, что последние руководители Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией, «но ничего не получается у них до сих пор». Ранее Путин подчеркнул, что урегулирование ситуации в Донбассе неизбежно, вопрос в сроках. Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса, заверил он.