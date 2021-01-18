Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС из-за задержания Навального
Европейский союз должен будет рассмотреть введение санкций против России, если российские власти не освободят основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального, задержанного 17 января в «Шереметьево». Такое заявление от имени министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии опубликовал в своем Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорится в заявлении.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель также назвал задержание Навального в Москве неприемлемым и потребовал немедленно его освободить.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Самолет, на котором он возвращался из Берлина, должен был приземлиться во Внуково, однако аэропорт закрыли для самолетов. После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, писал «Интерфакс».
Ранее ФСИН пообещала «предпринять все действия» для задержания Навального, 29 декабря объявив его в федеральный розыск со ссылкой на то, что Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Вечером 17 января ФСИН сообщила, что до решения суда (его предполагается провести 29 января 2021 г.) Навальный будет содержаться под стражей.
В декабре 2020 г. Навальный был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
Навальный был в Германии с конца августа. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.