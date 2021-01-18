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Захарова ответила на призыв советника Байдена освободить Навального

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала иностранным политикам не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в собственных странах. Такое заявление Захарова опубликовала в своем аккаунте в Facebook, комментируя слова советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана о задержании основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. 

«Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала Захарова.

Ранее Салливан заявил в своем аккаунте в Twitter, что Навального нужно немедленно освободить, виновных в покушении на его жизнь нужно привлечь к ответственности. «Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», — добавил советник Байдена. На задержание Навального отреагировали несколько стран ЕС. В частности, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал совместное заявление МИД Латвии, Литвы и Эстонии, в котором страны потребовали немедленно освободить основателя ФБК.

Ранее по теме: Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС из-за задержания Навального

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Самолет, на котором он возвращался из Берлина, должен был приземлиться во Внуково, однако аэропорт закрыли для самолетов. После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, писал «Интерфакс».

Ранее ФСИН пообещала «предпринять все действия» для задержания Навального, 29 декабря объявив его в федеральный розыск со ссылкой на то, что Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Вечером 17 января ФСИН сообщила, что до решения суда (его предполагается провести 29 января 2021 г.) Навальный будет содержаться под стражей.

В декабре 2020 г. Навальный был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».

С конца августа Навальный был в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных