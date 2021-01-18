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Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе Курил

Ведомости

В переговорах о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку», заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

«Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», — сказал премьер, выступая с программной речью на открытии сессии парламента (цитата по ТАСС). Он отметил, что будет продолжать в отношении России курс своего предшественника на посту премьер-министра Синдзо Абэ и стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Ранее по теме: Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курильских островов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных