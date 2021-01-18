Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку в вопросе Курил
В переговорах о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку», заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
«Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», — сказал премьер, выступая с программной речью на открытии сессии парламента (цитата по ТАСС). Он отметил, что будет продолжать в отношении России курс своего предшественника на посту премьер-министра Синдзо Абэ и стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.
Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.