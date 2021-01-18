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Лавров заявил о неуважении технологических гигантов США к Конституции

Ведомости

Люди, создавшие технологические компании, в том числе в США, не знают своих конституционных прав и не уважают конституции своих стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Конечно же, это вызывает серьезную озабоченность», — сказал Лавров.

По его словам, Россия не получает удовлетворенности от таких тенденций, когда элиты других стран, пытаясь решить свои внутриполитические проблемы, находят внешнего врага в России, Китае, Северной Еорее, Венесуэле, Кубе и других «широко известных» государствах.

6 января в США прошли митинги сторонников Дональда Трампа, во время которых они штурмовали здание Конгресса и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. А Конгресс утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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