Лавров заявил о неуважении технологических гигантов США к Конституции

6 января в США прошли митинги сторонников Дональда Трампа, во время которых они штурмовали здание Конгресса и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. А Конгресс утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.