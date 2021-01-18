Лавров заявил о неуважении технологических гигантов США к Конституции
Люди, создавшие технологические компании, в том числе в США, не знают своих конституционных прав и не уважают конституции своих стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Конечно же, это вызывает серьезную озабоченность», — сказал Лавров.
По его словам, Россия не получает удовлетворенности от таких тенденций, когда элиты других стран, пытаясь решить свои внутриполитические проблемы, находят внешнего врага в России, Китае, Северной Еорее, Венесуэле, Кубе и других «широко известных» государствах.
6 января в США прошли митинги сторонников Дональда Трампа, во время которых они штурмовали здание Конгресса и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. А Конгресс утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.