В МИД Китая оценили выход России из Договора по открытому небу
Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания сотрудничать со стороны США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга, передает ТАСС.
«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», — сказала она, отметив, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила позитивной реакции со стороны США и других его участников.
США, по словам Хуа Чуньин, на протяжении долгого времени придерживаются политики «Америка прежде всего», покидая многосторонние соглашения и международные организации, что негативно сказывается на международном режиме по контролю над вооружениями и процессе разоружения.
Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.