В МИД Китая оценили выход России из Договора по открытому небу

«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», — сказала она, отметив, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила позитивной реакции со стороны США и других его участников.