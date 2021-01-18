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МИД объявил о высылке двух нидерландских дипломатов

Ведомости

Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, сообщает МИД России. Такое решение принято в ответ на объявление нидерландской стороной персонами нон-грата двух российских дипломатов в декабре прошлого года.

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — сообщили в ведомстве.

Ранее Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила, что двое российских дипломатов обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну. Российский МИД назвал такие действия «излюбленным приемом выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений».

«Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки.

Ранее по теме: Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных