МИД объявил о высылке двух нидерландских дипломатов
Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, сообщает МИД России. Такое решение принято в ответ на объявление нидерландской стороной персонами нон-грата двух российских дипломатов в декабре прошлого года.
«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — сообщили в ведомстве.
Ранее Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила, что двое российских дипломатов обвиняются в шпионаже, их объявили персонами нон-грата и обязали покинуть страну. Российский МИД назвал такие действия «излюбленным приемом выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений».
«Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, россияне, аккредитованные как дипломаты в посольстве России в Гааге, якобы занимались шпионажем в области технологий и науки, в действительности являясь офицерами российской Службы внешней разведки.