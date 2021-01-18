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В Эстонии 87 человек пожаловались на самочувствие после прививки от COVID-19

Ведомости

В Эстонии поступило 87 жалоб на побочные действия вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского лекарственного департамента.

«Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации», — сообщили в департаменте.

Среди названных симптомов — чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Отмечается, что лечение потребовалось только в одном случае. В шести случаях среди симптомов были названы расстройства чувствительности лица, в том числе онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд.

Кроме того, в департаменте сообщили о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). При этом по оценке врачей, смерти не связаны с вакцинацией.

В Эстонии вакцинация началась 27 декабря. По данным на 17 января, ее прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины.

Ранее в Израиле у 13 человек случился временный лицевой паралич после прививки от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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