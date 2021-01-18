В Эстонии 87 человек пожаловались на самочувствие после прививки от COVID-19
В Эстонии поступило 87 жалоб на побочные действия вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского лекарственного департамента.
«Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации», — сообщили в департаменте.
Среди названных симптомов — чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Отмечается, что лечение потребовалось только в одном случае. В шести случаях среди симптомов были названы расстройства чувствительности лица, в том числе онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд.
Кроме того, в департаменте сообщили о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). При этом по оценке врачей, смерти не связаны с вакцинацией.
В Эстонии вакцинация началась 27 декабря. По данным на 17 января, ее прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины.
Ранее в Израиле у 13 человек случился временный лицевой паралич после прививки от COVID-19.