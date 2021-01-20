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Песков назвал отпиской ответы Германии по делу Навального

Ведомости

Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексеем Навальным, произошедший в августе 2020 г., заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответы властей ФРГ на запросы российской Генпрокуратуры фактически являются отпиской, добавил Песков.

«Протоколы допроса, там не содержится никакой информации, понимаете, там же должна быть техническая, технологическая, научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получаем, что помогло бы нам в расследовании», — рассказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

16 января в минюсте Германии сообщили, что министерство направило ответ на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК. 

17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути.

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля, 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Ранее по теме: В Германии заявили о передаче России данных по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных