Песков назвал отпиской ответы Германии по делу Навального
Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексеем Навальным, произошедший в августе 2020 г., заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ответы властей ФРГ на запросы российской Генпрокуратуры фактически являются отпиской, добавил Песков.
«Протоколы допроса, там не содержится никакой информации, понимаете, там же должна быть техническая, технологическая, научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получаем, что помогло бы нам в расследовании», — рассказал пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).
16 января в минюсте Германии сообщили, что министерство направило ответ на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК.
17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля, 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.