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Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с арестом Навального

Ведомости

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с арестом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента.

«Ниинистё и Путин провели 21 января в первой половине дня телефонный разговор. Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией», — говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили там.

17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали. 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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