Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с арестом Навального

«Ниинистё и Путин провели 21 января в первой половине дня телефонный разговор. Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией», — говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили там.