Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с арестом Навального
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с арестом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента.
«Ниинистё и Путин провели 21 января в первой половине дня телефонный разговор. Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией», — говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили там.
17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали. 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.