Минюст Германии получил новый запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Берлин заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют от Берлина предоставить доказательства отравления.