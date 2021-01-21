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Минюст Германии получил новый запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

Ведомости

Минюст Германии подтвердил, что получил новый запрос Генпрокуратуры России по делу о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексея Навального.

«Сегодня в Федеральное ведомство юстиции поступило письмо Генпрокуратуры России, которое касается ответа на предыдущие четыре запроса об оказании правовой помощи», — сообщили в Минюсте Германии (цитата по ТАСС). В ведомстве считают, что они ответили на предыдущие ходатайства в соответствии с европейской конвенцией об оказании правовой помощи.

Ранее сегодня Генпрокуратура России направила новый запрос властям Германии по ситуации с Навальным после изучения ответа ФРГ от 16 января на предыдущие четыре запроса. Его российское ведомство расценило как «полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям». В МИД России также сообщили, что ответы Минюста Германии не содержали информации по сути.

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Берлин заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют от Берлина предоставить доказательства отравления.

17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля 2021 г. для суда по требованию ФСИН. Ведомство требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, так как он не отчитывался о своем местонахождении и после выписки из немецкой клиники.

Ранее по теме: Песков назвал отпиской ответы Германии по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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