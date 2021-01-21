Минюст Германии получил новый запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному
Минюст Германии подтвердил, что получил новый запрос Генпрокуратуры России по делу о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексея Навального.
«Сегодня в Федеральное ведомство юстиции поступило письмо Генпрокуратуры России, которое касается ответа на предыдущие четыре запроса об оказании правовой помощи», — сообщили в Минюсте Германии (цитата по ТАСС). В ведомстве считают, что они ответили на предыдущие ходатайства в соответствии с европейской конвенцией об оказании правовой помощи.
Ранее сегодня Генпрокуратура России направила новый запрос властям Германии по ситуации с Навальным после изучения ответа ФРГ от 16 января на предыдущие четыре запроса. Его российское ведомство расценило как «полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям». В МИД России также сообщили, что ответы Минюста Германии не содержали информации по сути.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Берлин заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют от Берлина предоставить доказательства отравления.
17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля 2021 г. для суда по требованию ФСИН. Ведомство требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, так как он не отчитывался о своем местонахождении и после выписки из немецкой клиники.