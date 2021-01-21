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Путин назначил Михаила Бабича замглавы ФСВТС

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого замминистра экономического развития Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и присвоил ему воинское звание генерал-майора, следует из указов, опубликованных на портале правовой информации.

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», — говорится в указе.

Ранее собеседник, близкий к администрации президента (АП), сообщил «Ведомостям», что первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич в ближайший месяц может перейти на другую работу.

В Минэкономразвития Бабич пришел в июне 2019 г. – сначала в качестве заместителя, а затем первого заместителя министра, которым был тогда Максим Орешкин. В министерстве Бабич отвечал за интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а после ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа 21 января 2020 г. (функции переданы Минэкономразвития) – за вопросы развития этого региона. В августе 2018 г. До этого Бабич занимал должность посла России в Белоруссии.

Ранее по теме: Михаил Бабич может попробовать себя на новой работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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