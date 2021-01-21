Путин назначил Михаила Бабича замглавы ФСВТС

В Минэкономразвития Бабич пришел в июне 2019 г. – сначала в качестве заместителя, а затем первого заместителя министра, которым был тогда Максим Орешкин. В министерстве Бабич отвечал за интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а после ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа 21 января 2020 г. (функции переданы Минэкономразвития) – за вопросы развития этого региона. В августе 2018 г. До этого Бабич занимал должность посла России в Белоруссии.