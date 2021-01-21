МИД выразил надежду на «более взвешенный курс» политики США при Байдене

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно выступала с различными инициативами, пытаясь сподвигнуть Вашингтон к взаимодействию, сотрудничеству и налаживанию контактов в различных областях. Однако на многие инициативы ответы не были получены, подчеркнула чиновница. В связи с этим представитель МИДа выразила надежду, что новая американская администрация проявит встречное желание откликнуться на многочисленные российские предложения.