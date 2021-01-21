МИД выразил надежду на «более взвешенный курс» политики США при Байдене
Министерство иностранных дел РФ надеется, что новый президент США Джо Байден и его команда будут проводить более взвешенную политику в отношении России и не станут усиливать конфронтацию, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя без того избыточно конфронтационные – причем не по нашей вине – российско-американские отношения», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно выступала с различными инициативами, пытаясь сподвигнуть Вашингтон к взаимодействию, сотрудничеству и налаживанию контактов в различных областях. Однако на многие инициативы ответы не были получены, подчеркнула чиновница. В связи с этим представитель МИДа выразила надежду, что новая американская администрация проявит встречное желание откликнуться на многочисленные российские предложения.
Демократ Джо Байден вступил в должность президента США вчера, 20 января. Накануне этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не готовятся к смене американского лидера, поскольку после его вступления в должность отношения США и России не изменятся.
При этом ранее, поздравляя Байдена с победой в выборах 15 декабря, президент Владимир Путин выразил готовность взаимодействовать с новым главой государства. Российский лидер заявил об уверенности, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».