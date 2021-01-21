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МИД выразил надежду на «более взвешенный курс» политики США при Байдене

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ надеется, что новый президент США Джо Байден и его команда будут проводить более взвешенную политику в отношении России и не станут усиливать конфронтацию, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя без того избыточно конфронтационные – причем не по нашей вине – российско-американские отношения», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно выступала с различными инициативами, пытаясь сподвигнуть Вашингтон к взаимодействию, сотрудничеству и налаживанию контактов в различных областях. Однако на многие инициативы ответы не были получены, подчеркнула чиновница. В связи с этим представитель МИДа выразила надежду, что новая американская администрация проявит встречное желание откликнуться на многочисленные российские предложения.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США вчера, 20 января. Накануне этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не готовятся к смене американского лидера, поскольку после его вступления в должность отношения США и России не изменятся.

При этом ранее, поздравляя Байдена с победой в выборах 15 декабря, президент Владимир Путин выразил готовность взаимодействовать с новым главой государства. Российский лидер заявил об уверенности, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных