Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной

Ведомости

Евросоюз планирует в 2021 г. пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, чтобы определить возможность углубления сотрудничества в ряде сфер, сообщает пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества», – рассказали в пресс-службе со ссылкой на письмо в адрес Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина – ЕС.

Углубление сотрудничества планируется в цифровой, экологической, транспортной и промышленной сферах, а также в сфере здравоохранения. Европейские лидеры подчеркнули, что ЕС готов и дальше поддерживать Украину в борьбе с пандемией коронавируса.

В прошлом году Украине были выделены 190 млн евро, которые были направлены на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной в выполнении критериев для предоставления второго транша, говорится в сообщении.

«Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам», – рассказали в пресс-службе. Евросоюз также выразил готовность сотрудничать с Украиной в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Ранее по теме: Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных