ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной
Евросоюз планирует в 2021 г. пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, чтобы определить возможность углубления сотрудничества в ряде сфер, сообщает пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.
«Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества», – рассказали в пресс-службе со ссылкой на письмо в адрес Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина – ЕС.
Углубление сотрудничества планируется в цифровой, экологической, транспортной и промышленной сферах, а также в сфере здравоохранения. Европейские лидеры подчеркнули, что ЕС готов и дальше поддерживать Украину в борьбе с пандемией коронавируса.
В прошлом году Украине были выделены 190 млн евро, которые были направлены на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной в выполнении критериев для предоставления второго транша, говорится в сообщении.
«Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам», – рассказали в пресс-службе. Евросоюз также выразил готовность сотрудничать с Украиной в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы.