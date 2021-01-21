ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной

В прошлом году Украине были выделены 190 млн евро, которые были направлены на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной в выполнении критериев для предоставления второго транша, говорится в сообщении.