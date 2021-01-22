Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Остин имеет ранг четырехзвездного генерала, ему 67 лет. Остин служил в Германии и в США. В 2010 г. он стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В 2011 г. его назначили замкомандующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 г. он руководил Центральным командованием вооруженных сил США.