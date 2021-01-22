Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона
Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона, передает CNN.
За кандидатуру Остина проголосовали 93 сенатора, двое — против.
«Господин Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим американское оборонное ведомство», — отмечает телеканал.
Остин имеет ранг четырехзвездного генерала, ему 67 лет. Остин служил в Германии и в США. В 2010 г. он стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В 2011 г. его назначили замкомандующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 г. он руководил Центральным командованием вооруженных сил США.
Кандидатуру Остина на данный пост ранее выдвинул новый президент США Джо Байден.