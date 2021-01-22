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Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Ведомости

Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона, передает CNN.

За кандидатуру Остина проголосовали 93 сенатора, двое — против.

«Господин Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим американское оборонное ведомство», — отмечает телеканал.

Остин имеет ранг четырехзвездного генерала, ему 67 лет. Остин служил в Германии и в США. В 2010 г. он стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из страны. В 2011 г. его назначили замкомандующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 г. он руководил Центральным командованием вооруженных сил США.

Кандидатуру Остина на данный пост ранее выдвинул новый президент США Джо Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных