Песков оценил возможность встречи Борреля и Навального
Суд или следствие должно принимать решение о встрече главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности такой встречи.
«Мы не можем считать такую встречу возможной или не возможной, — сказал Песков. – Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения, такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по разному».
По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров, с которым будет встречаться Боррель во время визита в Москву, «готов обсуждать открыто и предельно откровенно» возможную встречу с Навальным. При этом Песков подчеркнул, что Россия не готова прислушиваться к каким-либо «жестким месседжам» по поводу происходящего внутри страны.
«Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж. Это та тема, как я уже говорил, по которой мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям», — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что в Москве ждут переговоров с Боррелем в связи с тем, что отношения России и Евросоюза «совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки». По словам Пескова, Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались.
Как сообщал ТАСС, Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Навального.