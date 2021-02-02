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Песков оценил возможность встречи Борреля и Навального

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Суд или следствие должно принимать решение о встрече главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности такой встречи.

«Мы не можем считать такую встречу возможной или не возможной, — сказал Песков. – Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения, такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по разному».

По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров, с которым будет встречаться Боррель во время визита в Москву, «готов обсуждать открыто и предельно откровенно» возможную встречу с Навальным. При этом Песков подчеркнул, что Россия не готова прислушиваться к каким-либо «жестким месседжам» по поводу происходящего внутри страны.

«Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж. Это та тема, как я уже говорил, по которой мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что в Москве ждут переговоров с Боррелем в связи с тем, что отношения России и Евросоюза «совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки». По словам Пескова, Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовались.

Как сообщал ТАСС, Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных