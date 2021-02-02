Песков оценил возможность встречи Борреля и Навального

«Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж. Это та тема, как я уже говорил, по которой мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям», — подчеркнул Песков.