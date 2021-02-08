В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо президента ассоциации Рахмана Янсукова спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.