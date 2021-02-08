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В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Ведомости

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо президента ассоциации Рахмана Янсукова спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. 

В письме отмечается, что это позволит предотвратить возможное участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной  — супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также позволит предотвратить «белорусский сценарий».

«В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном», — говорится в письме. 

30 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц. По новому закону иноагентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, а также физические лица (в том числе журналисты).

Закон обязывает СМИ маркировать любые публикации, в которых упоминается любой иноагент, указав, что этот человек или организация исполняет функции иностранного агента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных