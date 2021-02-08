В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо президента ассоциации Рахмана Янсукова спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
В письме отмечается, что это позволит предотвратить возможное участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной — супруги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также позволит предотвратить «белорусский сценарий».
«В связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской Федерации нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном», — говорится в письме.
30 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц. По новому закону иноагентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, а также физические лица (в том числе журналисты).
Закон обязывает СМИ маркировать любые публикации, в которых упоминается любой иноагент, указав, что этот человек или организация исполняет функции иностранного агента.