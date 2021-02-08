Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина, стороны обсуждали «региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе».