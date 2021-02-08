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Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина, стороны обсуждали «региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных