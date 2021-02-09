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ЕС направит до €7 млрд на укрепление партнерства со странами «Южного соседства»

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) представила план в рамках так называемого «Южного соседства» со странами Ближнего Востока и Северной Африки. На его реализацию будет выделено до €7 млрд на период с 2021 по 2027 г., сообщается на сайте ЕК.

«В рамках нового инструмента соседства, развития и международного сотрудничества ЕС (NDICI), на его реализацию будет выделено до 7 млрд евро на период 2021-2027 годов, что может привлечь до 30 млрд евро частных и государственных инвестиций в регионе в следующее десятилетие», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новый план будет сосредоточен на пяти областях: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зеленой энергетике.

В программу «Южного соседства» ЕС входят 10 стран: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных