ЕС направит до €7 млрд на укрепление партнерства со странами «Южного соседства»
Еврокомиссия (ЕК) представила план в рамках так называемого «Южного соседства» со странами Ближнего Востока и Северной Африки. На его реализацию будет выделено до €7 млрд на период с 2021 по 2027 г., сообщается на сайте ЕК.
«В рамках нового инструмента соседства, развития и международного сотрудничества ЕС (NDICI), на его реализацию будет выделено до 7 млрд евро на период 2021-2027 годов, что может привлечь до 30 млрд евро частных и государственных инвестиций в регионе в следующее десятилетие», — говорится в заявлении.
Отмечается, что новый план будет сосредоточен на пяти областях: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зеленой энергетике.
В программу «Южного соседства» ЕС входят 10 стран: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис.