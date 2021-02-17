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Путин назвал проявлением двойных стандартов закрытие телеканалов на Украине

Ведомости

Двойные стандарты в области свободы слова ярко проявились в последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно все здесь. Так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет», — сказал Путин.

Он напомнил, что на Украине «одним росчерком пера» «прихлопнули» три ведущих телеканала. «И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — подчеркнул президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали закрытие трех телеканалов на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных