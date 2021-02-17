Путин назвал проявлением двойных стандартов закрытие телеканалов на Украине
Двойные стандарты в области свободы слова ярко проявились в последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно все здесь. Так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет», — сказал Путин.
Он напомнил, что на Украине «одним росчерком пера» «прихлопнули» три ведущих телеканала. «И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — подчеркнул президент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.