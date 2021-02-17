Путин назвал проявлением двойных стандартов закрытие телеканалов на Украине

«Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно все здесь. Так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет», — сказал Путин.