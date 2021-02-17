Володин назвал Россию последним островом свободы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, напомнив, что в США больше нет социалистической и коммунистической партий, а на Украине и в Прибалтике – свободных СМИ.
«Где у них (в США – прим. «Ведомости») рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ – все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали. Россия – последний остров свободы», – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме заявил, что в последнее время ярко проявились двойные стандарты в области свободы слова. В качестве примера он привел закрытие трех украинских телеканалов и молчание мировой общественности по этому поводу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности страны, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. В Кремле осудили это решение, в США – поддержали.