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Володин назвал Россию последним островом свободы

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, напомнив, что в США больше нет социалистической и коммунистической партий, а на Украине и в Прибалтике – свободных СМИ.

«Где у них (в США – прим. «Ведомости») рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ – все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали. Россия – последний остров свободы», – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме заявил, что в последнее время ярко проявились двойные стандарты в области свободы слова. В качестве примера он привел закрытие трех украинских телеканалов и молчание мировой общественности по этому поводу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности страны, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. В Кремле осудили это решение, в США – поддержали.

Ранее по теме: Путин назвал проявлением двойных стандартов закрытие телеканалов на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных