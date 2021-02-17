Володин назвал Россию последним островом свободы

«Где у них (в США – прим. «Ведомости») рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ – все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали. Россия – последний остров свободы», – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).