В Германии заявили об усталости России от «вечных упреков» Запада
Россия устала от неконструктивной политики западных стран, заявил глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung.
«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — сказал Платцек (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».
МИД Германии охарактеризовал заявление Лаврова как странное и не поддающееся пониманию, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что в ЕС приняли его к сведению.