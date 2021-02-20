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В Германии заявили об усталости России от «вечных упреков» Запада

Ведомости

Россия устала от неконструктивной политики западных стран, заявил глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung. 

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — сказал Платцек (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».

МИД Германии охарактеризовал заявление Лаврова как странное и не поддающееся пониманию, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что в ЕС приняли его к сведению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных