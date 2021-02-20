В Германии заявили об усталости России от «вечных упреков» Запада

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — сказал Платцек (цитата по «РИА Новости»).