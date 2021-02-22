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В США заявили об ответе в ближайшее время на кибератаки на ведомства

Ведомости

Вашингтон подготовит ответ на кибератаки на американские ведомства в течение ближайших недель, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

«Сейчас мы прорабатываем вместе с разведывательным сообществом и командой (президента) по национальной безопасности серию шагов по реагированию на (взлом) Solar Winds, включая шаги, которые позволят привлечь к ответственности тех, кто, по нашему мнению, несет за это ответственность и к ответственности, и вы скоро услышите об этом», — рассказал он.

Салливан добавил, что речь идет не о месяцах, а о неделях. Советник также добавил, что администрация экс-президента Дональда Трампа предположила, что за атакой может стоять Россия. По его словам, ответ будет включать не только санкции, однако деталей по возможным ответным мерам советник приводить не стал.

В середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.

В январе ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офис директора Национальной разведки США (ODNI), а также Агентство нацбезопасности (NSA) в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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