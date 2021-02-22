В США заявили об ответе в ближайшее время на кибератаки на ведомства

«Сейчас мы прорабатываем вместе с разведывательным сообществом и командой (президента) по национальной безопасности серию шагов по реагированию на (взлом) Solar Winds, включая шаги, которые позволят привлечь к ответственности тех, кто, по нашему мнению, несет за это ответственность и к ответственности, и вы скоро услышите об этом», — рассказал он.