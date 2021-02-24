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В Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление ветеранов

Ведомости

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) может составить до пяти лет, а штраф – до 5 млн руб., заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире «Первого канала».

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», – сказала Яровая (цитата по ТАСС). Она отметила, что наказание предусмотрено для оскорбивших как ныне живущих ветеранов, так и умерших.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила поправки ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, предполагающие ужесточение ответственности за клевету и оскорбление ветеранов ВОВ.

Изменения должны коснуться ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), а также ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Законопроект о защите исторической памяти, в который вносятся поправки, Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.

Ранее по теме: В ГД предложили отнести клевету на ветеранов к одной из форм реабилитации нацизма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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