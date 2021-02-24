В Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление ветеранов

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», – сказала Яровая (цитата по ТАСС). Она отметила, что наказание предусмотрено для оскорбивших как ныне живущих ветеранов, так и умерших.