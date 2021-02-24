В Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление ветеранов
Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) может составить до пяти лет, а штраф – до 5 млн руб., заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире «Первого канала».
«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», – сказала Яровая (цитата по ТАСС). Она отметила, что наказание предусмотрено для оскорбивших как ныне живущих ветеранов, так и умерших.
Ранее группа депутатов Госдумы подготовила поправки ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, предполагающие ужесточение ответственности за клевету и оскорбление ветеранов ВОВ.
Изменения должны коснуться ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), а также ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Законопроект о защите исторической памяти, в который вносятся поправки, Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.