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Путин заявил о бесперспективности антироссийских санкций

Ведомости

Попытки «сковать» Россию санкциями бесперспективны, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает пресс-служба Кремля.

«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», – сказал Путин. Он отметил, что бесперспективными также являются попытки других стран блокировать крупные международные проекты, вмешаться в общественную, политическую жизнь и демократические процессы в России.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей».

Навальный осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.

Ранее по теме: Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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