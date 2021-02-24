Путин заявил о бесперспективности антироссийских санкций
Попытки «сковать» Россию санкциями бесперспективны, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает пресс-служба Кремля.
«Подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», – сказал Путин. Он отметил, что бесперспективными также являются попытки других стран блокировать крупные международные проекты, вмешаться в общественную, политическую жизнь и демократические процессы в России.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей».
Навальный осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.