Путин предупредил о провокациях против России из-за пандемии

«Вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы», — сказал глава государства.