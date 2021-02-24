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Путин предупредил о провокациях против России из-за пандемии

Ведомости

Ряд других стран ведет информационную кампанию против России, ставя под сомнение достижения последней в области медицины и борьбы с коронавирусом, и готовит провокации в этой сфере, заявил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные информационные кампании против России строятся на безапелляционных и бездоказательных обвинениях. Он также назвал абсурдными и анекдотичными «теории заговора», распространяемые в рамках «последовательной и весьма агрессивной линии» некоторых государств, нацеленных на то, чтобы сорвать и затормозить развитие России.

В то же время, по словам президента, другие партнеры страны доброжелательно относятся к ее достижениям в сфере медицины. Путин приветствовал подобный настрой и заявил о готовности к сотрудничеству. Он отметил, что для решения глобальных задач странам необходимо объединить свои усилия.

В России показатели суточного прироста зараженных коронавирусом снижаются с начала этого года. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 граждан, что является минимумом с 8 октября 2020 г. В целом за время пандемии коронавирус нашли у более 4,2 млн россиян. Из них скончались 84 430 человек.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных