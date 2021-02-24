Путин предупредил о провокациях против России из-за пандемии
Ряд других стран ведет информационную кампанию против России, ставя под сомнение достижения последней в области медицины и борьбы с коронавирусом, и готовит провокации в этой сфере, заявил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Вы знаете, очень много попыток предпринималось и предпринимается, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что подобные информационные кампании против России строятся на безапелляционных и бездоказательных обвинениях. Он также назвал абсурдными и анекдотичными «теории заговора», распространяемые в рамках «последовательной и весьма агрессивной линии» некоторых государств, нацеленных на то, чтобы сорвать и затормозить развитие России.
В то же время, по словам президента, другие партнеры страны доброжелательно относятся к ее достижениям в сфере медицины. Путин приветствовал подобный настрой и заявил о готовности к сотрудничеству. Он отметил, что для решения глобальных задач странам необходимо объединить свои усилия.
В России показатели суточного прироста зараженных коронавирусом снижаются с начала этого года. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 граждан, что является минимумом с 8 октября 2020 г. В целом за время пандемии коронавирус нашли у более 4,2 млн россиян. Из них скончались 84 430 человек.