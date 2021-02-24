Роскомнадзор потребовал от Twitter список заблокированных аккаунтов

В январе, после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. В российском МИД тогда заявили, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.