Роскомнадзор потребовал от Twitter список заблокированных аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить список заблокированных аккаунтов, а также доказательства их связи с российскими государственными органами, сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», – говорится в сообщении.
Ранее Twitter сообщил об удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы «ведения пророссийской пропаганды» и «подрыва веры в стабильность альянса НАТО», а также осуществления действий, «направленных против США и ЕС», напомнило ведомство.
В январе, после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. В российском МИД тогда заявили, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.