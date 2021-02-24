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Роскомнадзор потребовал от Twitter список заблокированных аккаунтов

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить список заблокированных аккаунтов, а также доказательства их связи с российскими государственными органами, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», – говорится в сообщении.

Ранее Twitter сообщил об удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы «ведения пророссийской пропаганды» и «подрыва веры в стабильность альянса НАТО», а также осуществления действий, «направленных против США и ЕС», напомнило ведомство.

В январе, после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. В российском МИД тогда заявили, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.  

Ранее по теме: Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных