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ФБР пообещало $250 000 за обвиняемого во вмешательстве в выборы россиянина

Ведомости

ФБР пообещало заплатить $250 тыс. за информацию о местонахождении гражданина России Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США в рамках одного с Полом Манафортом дела и разыскиваемого американскими властями с 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до $250 тыс. за информацию, которая поможет аресту Константина Викторовича Килимника», — говорится в сообщении. Килимника разыскивают с 2018 г. за попытку «воспрепятствовать отправлению правосудия в период с 23 февраля 2018 г. по апрель 2018 г.» посредством подкупа, чтобы повлиять на дачу показаний другим человеком.

«Килимник работал и был связующим звеном для украинских и российских политиков и бизнесменов. Килимник, по данным ФБР, связан с российской разведкой», - добавили в ведомстве. 8 июня 2018 г. Окружной суд США по округу Колумбия выдал федеральный ордер на его арест.

Дело о попытке повлиять на дачу показаний касается процесса над Полом Манафортом, экс-главы предвыборного штаба бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 г. Согласно материалам Минюста США, Килимник был помощником Манафорта. Оба проходили по уголовному делу о вмешательстве России в выборы в США. Манафорт и Килимник якобы пытались заставить свидетелей давать показания об их работе на Украине.

Манафорт в итоге признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая уклонение от налогов, сокрытие счетов, давление на свидетелей, а также незаконный лоббизм, в частности, в пользу украинской «Партии регионов» и экс-президента Украины Виктора Януковича, и согласился подписать соглашение о сотрудничестве со следствием. В марте 2019 г. по результатам расследования по возможному иностранному вмешательству в американские выборы его приговорили к 7,5 года тюрьмы. В начале января 2021 г., за две недели до отставки, Трамп издал указ о помиловании Манафорта.

Ранее по теме: Трамп помиловал бывших главу предвыборного штаба и своего советника

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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