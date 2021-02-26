ФБР пообещало $250 000 за обвиняемого во вмешательстве в выборы россиянина

Манафорт в итоге признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая уклонение от налогов, сокрытие счетов, давление на свидетелей, а также незаконный лоббизм, в частности, в пользу украинской «Партии регионов» и экс-президента Украины Виктора Януковича, и согласился подписать соглашение о сотрудничестве со следствием. В марте 2019 г. по результатам расследования по возможному иностранному вмешательству в американские выборы его приговорили к 7,5 года тюрьмы. В начале января 2021 г., за две недели до отставки, Трамп издал указ о помиловании Манафорта.