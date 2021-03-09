Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах для граждан составят от 5 до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб.
Президент также подписал закон, позволяющий блокировать распространение незаконной предвыборной агитации. Согласно документу, ЦИК может обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что разделяет озвученное предложение отменить «день тишины» перед выборами в условиях многодневного голосования, подчеркнув, что решение остается за законодателями.