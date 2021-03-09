Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах

Президент также подписал закон, позволяющий блокировать распространение незаконной предвыборной агитации. Согласно документу, ЦИК может обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.