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Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, штрафы за агитацию в «день тишины» и в запрещенных местах для граждан составят от 5 до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Президент также подписал закон, позволяющий блокировать распространение незаконной предвыборной агитации. Согласно документу, ЦИК может обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах. При этом у владельца ресурса, который получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы исправить нарушение.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что разделяет озвученное предложение отменить «день тишины» перед выборами в условиях многодневного голосования, подчеркнув, что решение остается за законодателями.

Ранее по теме: Памфилова поддержала идею отменить «день тишины»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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