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Песков оценил слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

Ведомости

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относится к России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве. И здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле понимают подобное высказывание главы Белоруссии и расценивают ли данные слова как адресованные России.

Ранее, 13 марта, в ходе выступления на республиканском зимнем спортивном празднике «Минская лыжня — 2021» Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет друзей в мире. Эти слова были приведены на официальном сайте президента страны.

30 октября прошлого года на встрече с представителями Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Лукашенко сказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным всегда быть друг другу «надежными друзьями и опорой», передавала «БелТА». «Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — подчеркнул Лукашенко тогда.

В сентябре 2020 г. президент Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Лукашенко тогда назвал русских и белорусов «фактически одним народом». В августе президент республики заявил, что Путин — его хороший друг.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писал, что Минск добивается от России нового кредита, на который могут пойти остатки средств, выделявшихся на заем для строительства Белорусской АЭС. Размер очередного транша, по данным газеты, может составить более $3 млрд. Минфин Белоруссии опроверг слухи о новом кредите от России, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: Лукашенко назвал Путина хорошим другом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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