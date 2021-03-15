Песков оценил слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве. И здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле понимают подобное высказывание главы Белоруссии и расценивают ли данные слова как адресованные России.