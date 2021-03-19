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Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИКа

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИКа по президентской квоте, говорится в сообщении Telegram-канала центризбиркома. Действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова переназначена в состав комиссии на новый срок. Таким образом, сегодня завершилось формирование нового состава комиссии, полномочия которого будут действовать до 2026 г.

Также президент назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты России Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новый состав комиссии не вошла секретарь ЦИКа Майя Гришина. Бударину источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называют основным кандидатом на пост секретаря ЦИК.

Ранее по теме: Из палаты через комиссию

Источники «Ведомостей» также говорили, что Памфилова должна сохранить свой пост. Заместителем председателя комиссии останется Николай Булаев, ранее уже назначенный в состав ЦИК по квоте Совета Федерации. Должности будут распределяться на первом организационном заседании после подписания указа президента.

15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Глава государства, как правило, последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта), после чего избирается руководство комиссии. Памфилова в 2016 г. назначалась по квоте президента.

Ранее по теме: Элла Памфилова может вновь возглавить Центризбирком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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