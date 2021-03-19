Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИКа
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИКа по президентской квоте, говорится в сообщении Telegram-канала центризбиркома. Действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова переназначена в состав комиссии на новый срок. Таким образом, сегодня завершилось формирование нового состава комиссии, полномочия которого будут действовать до 2026 г.
Также президент назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты России Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новый состав комиссии не вошла секретарь ЦИКа Майя Гришина. Бударину источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называют основным кандидатом на пост секретаря ЦИК.
Источники «Ведомостей» также говорили, что Памфилова должна сохранить свой пост. Заместителем председателя комиссии останется Николай Булаев, ранее уже назначенный в состав ЦИК по квоте Совета Федерации. Должности будут распределяться на первом организационном заседании после подписания указа президента.
15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Глава государства, как правило, последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта), после чего избирается руководство комиссии. Памфилова в 2016 г. назначалась по квоте президента.