Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИКа

15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Глава государства, как правило, последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта), после чего избирается руководство комиссии. Памфилова в 2016 г. назначалась по квоте президента.