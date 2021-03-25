Силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске
Силовики стянули спецтехнику и дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, передают «РИА Новости».
«На прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой», — говорится в сообщении.
Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага, которую по периметру охраняют правоохранители с автоматами. Движение транспорта в районе резиденции Лукашенко не перекрыто. Агентство напомнило, что ранее оппозиция объявила о намерении провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.