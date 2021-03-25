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Силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске

Ведомости

Силовики стянули спецтехнику и дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, передают «РИА Новости».

«На прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой», — говорится в сообщении. 

Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага, которую по периметру охраняют правоохранители с автоматами. Движение транспорта в районе резиденции Лукашенко не перекрыто. Агентство напомнило, что ранее оппозиция объявила о намерении провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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