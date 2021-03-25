Кравчук назвал условие обсуждения даты встречи в «нормандском формате»
Говорить о дате встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции в «нормандском формате» не стоит до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе, заявил руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи», — приводит слова Кравчука «РИА Новости».
Ранее Кравчук заявлял, что встреча может состояться в апреле, подготовка к ней ведется. В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, являющегося участником «нормандского четверки», заявил, что у главы государства в апрельском графике пока не значится встречи в этом формате.