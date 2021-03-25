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Кравчук назвал условие обсуждения даты встречи в «нормандском формате»

Ведомости

Говорить о дате встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции в «нормандском формате» не стоит до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе, заявил руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи», — приводит слова Кравчука «РИА Новости».

Ранее Кравчук заявлял, что встреча может состояться в апреле, подготовка к ней ведется. В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, являющегося участником «нормандского четверки», заявил, что у главы государства в апрельском графике пока не значится встречи в этом формате.

Ранее по теме: Кравчук заявил о подготовке к проведению «нормандского» саммита в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных