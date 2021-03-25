Кравчук назвал условие обсуждения даты встречи в «нормандском формате»

«Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи», — приводит слова Кравчука «РИА Новости».