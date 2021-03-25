Молдавия попросила Россию помочь с организацией поставок вакцины «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду попросила у посла России Олега Васнецова помочь с организацией поставок вакцины «Спутник V» в более короткие сроки. Об этом она написала в своем Telegram.
«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала она по итогам встречи с Васнецовым.
26 февраля бывший президент республики Игорь Додон заявил о регистрации российского препарата в Молдавии.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.