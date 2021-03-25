Молдавия попросила Россию помочь с организацией поставок вакцины «Спутник V»

«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала она по итогам встречи с Васнецовым.