На акции оппозиции в Минске начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям в ходе несанкционированной акции оппозиции в Минске, сообщает «РИА Новости».
«По обеим сторонам проспекта (Независимости) в районе цирка и парка Янки Купалы шли небольшие группы людей, поднимая руку с жестом "победа", водители проезжающих машин приветствовали их сигналами. На стороне цирка рядом с несколькими молодыми людьми остановился микроавтобус, из которого выскочили силовики и задержали граждан», — пишет агентство.
По проспекту Независимости перемещаются микроавтобусы с сотрудниками силовых ведомств, автозаки и автомобили госавтоинспекции, задержания проходят и в других местах центральной улицы Минска.
Проспект Независимости в районе парка Янки Купалы перекрыт, сотрудники ГАИ останавливают сигналящих водителей.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.