В Белоруссии задержали журналистов российских СМИ
В Минске задержали журналиста газеты «Коммерсант» Кирилла Кривошеева, сообщает издание на своем сайте. По данным газеты, вместе с ним задержан и фотограф «Известий» Павел Волков.
«В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент "Ъ” Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД «Октябрьское». Вместе с ним задержан фотограф «Известий» Павел Волков», — сообщает газета.
25 марта в Минске проходит акция протеста. Сегодня в республике, как напоминает «Коммерсант», отмечают так называемый День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 г.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.