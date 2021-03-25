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В Белоруссии задержали журналистов российских СМИ

Ведомости

В Минске задержали журналиста газеты «Коммерсант» Кирилла Кривошеева, сообщает издание на своем сайте. По данным газеты, вместе с ним задержан и фотограф «Известий» Павел Волков.

«В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент "Ъ” Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД «Октябрьское». Вместе с ним задержан фотограф «Известий» Павел Волков», — сообщает газета.

25 марта в Минске проходит акция протеста. Сегодня в республике, как напоминает «Коммерсант», отмечают так называемый День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 г.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: На акции оппозиции в Минске начались задержания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных