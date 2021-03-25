В Белоруссии задержали журналистов российских СМИ

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.