Зеленский подписал направленную на членство в НАТО стратегию нацбезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии военной безопасности Украины», сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов», — сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что стратегия не подразумевает достижение военного паритета с Россией: это привело бы к «чрезмерной милитаризации государства». Документ предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».
«Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», — добавили в офисе украинского президента.
Кроме того, документ определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, которые направлены на защиту национальных интересов страны от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины и «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».