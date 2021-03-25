Зеленский подписал направленную на членство в НАТО стратегию нацбезопасности Украины

Кроме того, документ определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, которые направлены на защиту национальных интересов страны от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины и «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».