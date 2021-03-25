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Зеленский подписал направленную на членство в НАТО стратегию нацбезопасности Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии военной безопасности Украины», сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что стратегия не подразумевает достижение военного паритета с Россией: это привело бы к «чрезмерной милитаризации государства». Документ предусматривает «поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».

«Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», — добавили в офисе украинского президента.

Кроме того, документ определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, которые направлены на защиту национальных интересов страны от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины и «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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