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Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия

Ведомости

НАТО отказывается обсуждать предложенные Москвой меры военного доверия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии клуба «Валдай».

«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанцию, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Москва не отказывается работать в совете «Россия – НАТО».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия – НАТО».

При этом генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия – НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога и отметила, что Россия предложила альянсу предметный разговор с привлечением экспертов, в том числе военных.

Ранее по теме: Захарова назвала ложью слова Столтенберга об отказе России от диалога с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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