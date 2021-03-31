Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия

«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанцию, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Москва не отказывается работать в совете «Россия – НАТО».