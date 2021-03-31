МИД выразил сожаление после высылки двух российских дипломатов из Италии
Высылка двоих российских дипломатов не соответствует уровню двусторонних отношений Италии и России, о возможных дальнейших шагах будет объявлено отдельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», — указали в министерстве.
Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписывает им покинуть территорию страны в связи с задержанием по обвинению в шпионаже офицера итальянского ВМФ и российского военного, аккредитованного при посольстве в Риме. Имена высылаемых не называются.
Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Как утверждает служба, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.
Как сообщили газете Corriera della Sera в правоохранительных органах, офицер итальянского ВМФ передавал сведения пакетами документов, за каждый из них он получал по 5 тыс. евро. Сведения касались не только непосредственно армии и флота Италии, но и в целом функционирования НАТО. Посольство России в Италии подтвердило информацию о задержании 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Прокомментировать детали в диппредставительстве отказались. Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ.