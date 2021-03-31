МИД выразил сожаление после высылки двух российских дипломатов из Италии

Как сообщили газете Corriera della Sera в правоохранительных органах, офицер итальянского ВМФ передавал сведения пакетами документов, за каждый из них он получал по 5 тыс. евро. Сведения касались не только непосредственно армии и флота Италии, но и в целом функционирования НАТО. Посольство России в Италии подтвердило информацию о задержании 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Прокомментировать детали в диппредставительстве отказались. Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ.