Кремль отреагировал на задержание российского дипломата в Италии

Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании 30 марта российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Там пояснили, что после тайной встречи обоих поймали с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. Он был арестован, а положение российского гражданина пока рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.