Кремль отреагировал на задержание российского дипломата в Италии
Кремль надеется, что позитивный и конструктивный характер отношений между Россией и Италией сохранится, несмотря на инцидент с задержанием в Риме сотрудника аппарата военного атташе по подозрению в шпионаже, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не располагаем в настоящей момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания. Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный, конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохраняться», — сказал он.
Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании 30 марта российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Там пояснили, что после тайной встречи обоих поймали с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. Он был арестован, а положение российского гражданина пока рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.
Посольство России в Италии подтвердило информацию о задержании сотрудника аппарата военного атташе. Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ. Кроме того, Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны.