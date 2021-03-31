Италия высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже
Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписывает им покинуть территорию страны в связи с задержанием по обвинению в шпионаже офицера итальянского ВМФ и российского военного, аккредитованного при посольстве в Риме.
«Мы передали твердый протест итальянского правительства послу России в Италии и уведомили о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу», — написал на своей официальной странице в Twitter глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Газета Corriera della Sera со ссылкой на ведомство поясняет, что высланы будут ранее задержанный российский военный, аккредитованный при посольстве, и его «непосредственный начальник». Имена высылаемых не называются.
Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Как утверждает служба, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.
Как сообщили газете Corriera della Sera в правоохранительных органах, офицер итальянского ВМФ передавал сведения пакетами документов, за каждый из них он получал по 5 тыс. евро. Сведения касались не только непосредственно армии и флота Италии, но и в целом функционирования НАТО. Посольство России в Италии подтвердило информацию о задержании 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Прокомментировать детали в диппредставительстве отказались. Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ.